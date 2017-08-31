Тропічний шторм "Лідія" сформувався біля узбережжя Мексики і незабаром може стати ураганом
Шторм знаходиться в 290 км на південний схід від штату Нижня Каліфорнія в Мексиці. Максимальна швидкість вітру в межах стихії зараз становить близько 11 км/ч.
Сформувався в Тихому океані недалеко від узбережжя Мексики тропічний шторм "Лідія" набирає силу і найближчим часом може досягти категорії урагану. Про це повідомив Національний центр по спостереженню за ураганами (США), передає "ТАСС".
За його даними, шторм знаходиться в 290 км на південний схід від штату Нижня Каліфорнія (Мексика). Максимальна швидкість вітру в межах стихії зараз становить близько 11 км/ч.
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За даними центру, мексиканська влада повинна бути готова до ураганного вітру. Шторм підійде до узбережжя Нижньої Каліфорнії в кінці четверга. Фахівці вважають, що шторм, швидше за все, посилиться, і, "можливо, досягне категорії урагану до того, як перетне берегову лінію".
Як повідомляв УНІАН, ураган "Харві", що обрушився на південь США, ослабнув до категорії тропічної депресії. При цьому дощі, викликані штормом, продовжаться в східному регіоні Техасу, а також на заході Луїзіани.
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