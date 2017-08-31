Українська авіація у Грузії: рятувальники розповіли, чим ускладнюється гасіння лісової пожежі
Український літак знаходиться в постійній готовності до застосування в аеропорту Кутаїсі і при сприятливих погодних умовах продовжить гасіння пожеж.
Авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій України надає допомогу в ліквідації пожеж у гірській місцевості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС 31 серпня.
"Протягом 30 серпня літаком ДСНС Ан-32П здійснено 2 вильоту для гасіння пожеж в гірському районі на північ від с. Абастумані (Грузія). Однак через складні погодні умови робота авіації припинялася", – повідомляє відомство.
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Літак знаходиться в постійній готовності до застосування в аеропорту Кутаїсі і при сприятливих погодних умовах продовжить гасіння пожеж.
Як повідомляв УНІАН, український пожежний літак Ан-32П ДСНС вилетів в район Абастумані для гасіння лісових пожеж у гірській місцевості.
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