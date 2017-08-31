Кількість жертв урагану "Харві" в США досягла 35 осіб

11:14, 31 серпня 2017
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В результаті урагану "Харві" в США за даними на 31 серпня 2017 року загинули не менше 35 осіб, десятки тисяч змушені були залишити домівки в пошуках притулку.

Шторм
Шторм "Харві" в США / REUTERS

В результаті урагану "Харві" в США за даними на 31 серпня 2017 року загинули не менше 35 осіб, десятки тисяч змушені були залишити домівки в пошуках притулку, передає The Daily Star.

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Так, стало відомо про загибель подружньої пари, яка потонула в результаті повені в районі Симонтона. Крім того, відомо про загибель дівчинки-немовляти після того, як батьки намагалися перенести його через воду, проте були знесені потоком.

Зазначимо, що близько 32 тис. людей змушені були залишити свої будинки після того, як ураган обрушився на Техас. Напередодні "Харві" послабшав до рівня "тропічної депресії", однак у США попереджають, що небезпечні для життя повені будуть продовжуватися в Х'юстоні, Порт-Артурі і на південно-заході Луїзіани до кінця тижня.

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