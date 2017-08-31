До східного узбережжя Японії наближається тайфун "Санву"

12:35, 31 серпня 2017
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Швидкість вітру в центрі тайфуну становить 30 метрів в секунду, а при поривах доходить до 40 метрів в секунду.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Тайфун "Санву", який отримав порядковий номер 16 в поточному сезоні, наближається з півдня до східного узбережжя Японії, несучи з собою штормовий вітер і зливові дощі, повідомляють "РИА Новости".

За даними Головного метеорологічного агентства Японії, тиск у центрі циклону становить 970 гектопаскалей і буде продовжувати знижуватися. Швидкість вітру в центрі тайфуну становить 30 метрів в секунду, а при поривах доходить до 40 метрів в секунду.

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На даний час "Санву" рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10 кілометрів на годину. Метеорологи очікують, що до п'ятниці швидкість просування тайфуну знизиться ще більше, а це може призвести до того, що викликані ним зливи і штормовий вітер будуть бушувати тривалий час.

Очікується, що циклон підійде до південно-східним і східним регіонам головного японського острова Хонсю до суботи, 2 вересня.

Фахівці попереджають про підвищення висоти хвиль до 9 метрів і закликають жителів регіонів, які проживають в районах можливого проходження тайфуну, утриматися від виходу в море. Метеорологи також вказують на підвищену небезпеку зсувів в результаті проливних дощів.

Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Лідія", який незабаром може стати ураганом.

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