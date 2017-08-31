В Техасі кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" зросла до 37 осіб - ЗМІ

Серед загиблих є сержант поліції Стів Перез, який потонув під час виконання своїх обов'язків.

Наслідки шторму "Харві" в США / REUTERS

В американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок урагану «Харві» зросла до щонайменше 37 осіб. Як повідомляє CNN, серед загиблих також сержант поліції Стів Перез, який потонув під час виконання своїх обов'язків.

Зокрема, зазначається, коли незліченна кількість жителів міста Г'юстон все ще чекають на порятунок, тропічний ураган поглинув інші міста у Техасі.

Через ураган, який залишив тисячі жителів Г'юстона у скрутному становищі в затоплених будинках, виникла необхідність евакуації людей навіть з центрів для надання допомоги та закладів для тимчасового житла, де містяни шукали прихисток.

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Як повідомляв УНІАН, ураган «Харві» обрушився на тихоокеанське узбережжя в Техасі в ніч на суботу, 26 серпня. Згодом повідомлялося, що він ослаб до категорії тропічного шторму. Станом на 30 серпня щонайменше 30 осіб загинули внаслідок урагану.

Станом на 29 серпня, за даними Посольства України у США, громадян України немає серед постраждалих та загиблих внаслідок урагану.

"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, відтоді як у 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинуло приблизно 1800 осіб.