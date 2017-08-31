В Індії через сильні зливи обвалився житловий будинок: загинули 12 людей

15:06, 31 серпня 2017
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В будівлі розташовувався дитячий суд, який на момент обвалу був порожній, що допомогло уникнути більшої кількості загиблих.

REUTERS
На прибережний місто Мумбаї обрушилася потужна злива / REUTERS

У Мумбаї вранці у четвер, 31 серпня, обвалився шестиповерховий житловий будинок, в результаті чого під завалами опинилися 60 осіб. Про це повідомляє The Times of India.

Обвал будівлі стався о 8:25. Співробітники екстрених служб і військові доставили з-під завалів 20 чоловік, вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Місцева влада підтвердила загибель 12 людей, у тому числі двох дітей, зазначивши, що їх кількість може зрости, оскільки під руйнуванням продовжують перебувати люди.

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Видання повідомляє, що в будівлі розташовувався дитячий суд, який на момент вибуху був порожній, що допомогло уникнути більшої кількості загиблих.

Як раніше повідомлялося, індійські власті заявили про загибель 514 людей в результаті повені в штаті Біхар.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на прибережне місто Мумбаї обрушилася потужна злива, яка фактично паралізувала життя в багатомільйонному місті.

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