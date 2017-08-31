До України йде потепління, та не з першим днем осені
Синоптики прогнозували потепління з 31 серпня, та воно затримується.
Потепління очікується лише 3 вересня, температура в Києві підніметься до 25-27°. Про це повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє Еспресо.
1 вересня у більшості областей України буде мінлива хмарність та без опадів, дощі очікують у східній половині країни. Зокрема, синоптики прогнозують дощі, а місцями грози, у східних і південних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
Останній день літа в Україні: синоптик прогнозує тепло на заході та подих осені на сході
У Києві буде без опадів. Температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.
2 вересня у східній частині України очікуються помірні дощі. На решті території країни без опадів.
Температура вночі 11-14°, на півдні до 17°; вдень 20-24°, у західних, Вінницькій та Одеській областях буде 23-29°.
У Києві - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом".
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в Україні очікується потепління 30-31-го серпня.
"30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами, 1-е вересня обіцяє бути сонячним та теплим", - йшлося у її повідомленні.
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