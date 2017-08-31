В Україні завтра місцями пройдуть дощі, температура до + 26° (відеопрогноз)

16:30, 31 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня на заході України буде сонячно, а ось в центральних і південних областях пройдуть дощі.

Ілюстрація Reuters
Ілюстрація Reuters

На сході України завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +23°. На півдні мінлива хмарність, температура до +23°.

На заході України буде сонячно. Температура повітря прогріється до +26°.

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У північних областях хмарно. Температура до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 1 вересня — Андрія Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День жаркий, але дихає осінню". 

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