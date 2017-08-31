У Києві завтра хмарно, вдень до +20°

17:00, 31 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня в столиці буде хмарно, без опадів, вдень до +20°.

nastol.com.ua
Завтра в Києві буде хмарно / nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +13°. Вітер змінний, до 2.2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:11, а зайде о 19:43.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі, температура до + 26° (відеопрогноз)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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