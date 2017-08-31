Рівень Тібру опустився до історичного мінімуму через посуху

Рівень води в річці, на чиїх берегах стоїть Рим, вдвічі нижче норми.

Фахівці зафіксували історичний мінімум на рівні 4,75 м / Encyclopedia Britannica

Рівень води в Тібрі опустився до історичного мінімуму через посуху, викликаної спекотним літом та відсутністю опадів. Як повідомила служба, яка здійснює моніторинг річки, на чиїх берегах стоїть Рим, рівень води в ній вдвічі нижче норми, передає "ТАСС".

Фахівці зафіксували історичний мінімум на рівні 4,75 м, тоді як зазвичай цей показник не опускається нижче 10 м. Екологи говорять про серйозну загрозу екосистемі не тільки в межах італійської столиці, але і вздовж усього русла Тібру, який бере свої витоки на кордоні областей Тоскана, Емілья-Романья і Марку і протікає по Умбрії і Лаціо.

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Згідно з даними національної метеорологічної служби, починаючи з грудня 2016 року в Італії опадів випало на 47 млрд куб. м менше порівняно із середньою нормою за тридцятирічний період - з 1981 по 2010 роки. На думку фахівців, нинішня посуха, яка торкнулася майже всіх італійських областей, стала наслідком не лише тривалої відсутності дощів і підвищених температур, але і значного дефіциту опадів у попередні сезони.

Як повідомляв УНІАН, в Техасі за останні кілька днів випала рекордна кількість опадів за всю історію спостережень.