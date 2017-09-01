В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +26° (карта)

08:00, 1 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня на заході України буде сонячно, а ось в центральних і східних областях пройдуть дощі.

УНІАН
У центральних і південних областях сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

На сході України сьогодні буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +23°. На півдні мінлива хмарність, температура до +23°.

На заході України буде сонячно. Температура повітря прогріється до +26°.

До України йде потепління, та не з першим днем осені

У північних областях хмарно. Температура до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 1 вересня - Андрія Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День спекотний, але дихає осінню".

Погода на 1 вересня / УНІАН
Погода на 1 вересня / УНІАН

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