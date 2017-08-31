Наслідки руйнівного урагану Харві показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

17:02, 31 серпня 2017
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На фото видно затоплені міста, якими люди вимушені пересуватися на човнах.

Reuters показало з висоти пташиного польоту наслідки потужного урагану "Харві", який у ніч з 25 на 26 серпня 2017 року обрушився на американський штат Техас та пізніше поширився ще й на штат Луізіана.

"Харві" втратив статус шторму

На фото видно затоплені міста, якими люди вимушені пересуватися на човнах. Страждають від стихійного лиха і тварини.

Як повідомляв Погода.УНІАН, за останніми даними в американському штаті Техас кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" досягла щонайменше 37 осіб. При цьому багато міст були паралізовані.

На хімзаводі в Х'юстоні, що постраждав від урагану, прогриміли вибухи і почалася пожежа

Найскрутніша ситуація у Г'юстоні, де тисячі людей опинилися у скрутному становищі в затоплених будинках, виникла необхідність евакуації навіть з центрів для надання допомоги та закладів для тимчасового житла, де містяни шукали прихисток під час стихійного лиха.

"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, відтоді як у 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинуло приблизно 1800 осіб.

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