Евакуйованим через "Харві" радять поки не повертатися: на США суне новий шторм "Ліда"

02:51, 1 вересня 2017
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Буревій поволі втрачає силу, однак фахівці не радять тим, хто залишив домівки, поспішати з поверненням.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Харві" у Техасі / REUTERS

До затопленого внаслідок урагану "Харві" американського міста Г'юстон масово їдуть волонтери. Вони везуть із собою човни, щоб пересуватися вулицями.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Рятувальники-добровольці кажуть, що самі ледве врятувалися від стихії, але повертаються, щоби знімати з дерев і дахів інших.

"Найкращий шлях для мене – бути корисною там, де людям потрібна допомога. Щойно прокинулася - зрозуміла, що поїду сюди", - зізнається жертва повені Стефані Вільямс. Таким, як вона, волонтерам вдалося врятувати від смерті в затопленому авто старенького чоловіка – його відправили до лікарні.

В Техасі кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" зросла до 37 осіб - ЗМІ

Тим часом порятунку від великої води потребує не лише Техас, а й сусідня Луїзіана, а сам "Харві" вкупі з рвучким вітром і небаченими дощами прямує далі штатами Арканзас, Місурі та Теннессі.

Буревій поволі втрачає силу, однак фахівці не радять тим, хто залишив домівки, поспішати з поверненням – слідом за "Харві" з моря надходить новий шторм, цього разу з жіночим іменем "Ліда". 

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