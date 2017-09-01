Кількість жертв урагану "Харві" сягла 39 - ЗМІ

07:37, 1 вересня 2017
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Рятувальники продовжують шукати вцілілих у зоні стихійного лиха.

REUTERS
REUTERS

У США в результаті урагану "Харві" загинули, щонайменше, 39 осіб, повідомляє Українська правда з посиланням на американські ЗМІ. Рятувальники продовжують шукати вцілілих.

Евакуйованим через "Харві" радять поки не повертатися: на США суне новий шторм "Ліда"Крім цього, Білий дім підготував запит до Конгресу про надання $5,9 млрд на ліквідацію наслідків урагану.

Зазначається, що в запит ще можуть бути внесені зміни. Високопоставлений представник адміністрації президента США сказав, що запит буде направлений до Конгресу сьогодні, а голосування в Палаті представників і Сенаті відбудеться на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що тропічний шторм "Харві", який вирує в Техасі від суботи, забрав життя щонайменше 37 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.

Після 30 серпня ураган "Харві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".

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