Ураган "Ірма" посилився до небезпечної третьої категорії і рухається у бік США

09:11, 1 вересня 2017
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Ураган знаходиться в 1,1 тисячі кілометрів на захід від архіпелагу Кабо-Верде і продовжує рухатися на захід.

Тропічний шторм Ірма у східній частині Атлантичного океану / REUTERS / NASA / NOAA
Тропічний шторм Ірма у східній частині Атлантичного океану / REUTERS / NASA / NOAA

Ураган "Ірма" в Атлантичному океані, посилився до небезпечної 3-ї категорії з п'яти і рухається у бік східного узбережжя США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр ураганів США.

Ураган знаходиться в 1,1 тисячі кілометрів на захід від архіпелагу Кабо-Верде і продовжує рухатися на захід. Швидкість вітру усередині урагану становить до 185 кілометрів на годину, уточнив NHC. У наступні дні ураган буде просуватися в напрямку Пуерто-Ріко і Гаїті, яких він може досягти до середини наступного тижня.

Тропічний шторм "Лідія" сформувався біля узбережжя Мексики і незабаром може стати ураганом

тропічний шторм "Харві"

Після 30 серпня ураган "Харві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".

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