У наступні два тижні в США очікується значний ріст числа комарів, який збережеться протягом місяця або двох.

Наслідки урагану "Харві" в США / REUTERS

У США постраждалим від урагану "Харві" районам загрожує нашестя комарів, а також сплеск хвороб, які переносять кровоссальні комахи. Про це повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на дані експертів.

Лікар-паразитолог Джон Лі повідомив, що хоча повені змиють місця масового розмноження комах, вони швидко відновлять свою популяцію за рахунок великої кількості вогнищ стоячої води. У наступні два тижні очікується значний ріст числа комарів, який збережеться протягом місяця або двох.

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За словами фахівця, це явище може супроводжуватися сплеском хвороб, які передають комарі: лихоманка Жовтого Нілу і енцефаліт. Не виключені спалаху інших небезпечних хвороб – вірусу Зіка і лихоманки денге.

Як повідомлялося, тропічний шторм "Харві", який вирує в Техасі з суботи, забрав життя щонайменше 39 людей, 17 залишаються зниклими безвісти.

Після 30 серпня ураган "Харві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".