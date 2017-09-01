Наслідки зливи в Індії: кількість загиблих при обваленні будинку зросла до 33

На місці інциденту рятувальники продовжують операцію з пошуку тих, хто вижив.

Рятувальник шукає живих людей на місці зруйнованого будинку в Мумбаї, Індія / REUTERS

Щонайменше 33 людини загинули, ще 19 постраждали при обваленні п'ятиповерхового житлового будинку в індійському місті Мумбаї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на екстрені служби регіону.

На місці інциденту рятувальники продовжують операцію з пошуку тих, хто вижив.

Читайте також У США постраждалим від урагану "Харві" районам загрожує нашестя комарів

Як повідомлялося, інцидент стався через два дні після потужної зливи в Мумбаї, обрушив за добу на місто понад 30 сантиметрів опадів. Шторм став найсильнішим за останні 12 років в Мумбаї і на добу практично повністю паралізував життя фінансовій столиці Індії.