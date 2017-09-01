Наслідки зливи в Індії: кількість загиблих при обваленні будинку зросла до 33
На місці інциденту рятувальники продовжують операцію з пошуку тих, хто вижив.
Щонайменше 33 людини загинули, ще 19 постраждали при обваленні п'ятиповерхового житлового будинку в індійському місті Мумбаї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на екстрені служби регіону.
На місці інциденту рятувальники продовжують операцію з пошуку тих, хто вижив.
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Як повідомлялося, інцидент стався через два дні після потужної зливи в Мумбаї, обрушив за добу на місто понад 30 сантиметрів опадів. Шторм став найсильнішим за останні 12 років в Мумбаї і на добу практично повністю паралізував життя фінансовій столиці Індії.
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