Кількість жертв урагану "Харві" у США зросла до 47 осіб
Екстрені служби продовжують операцію з порятунку людей і пошуку тих, хто вижив.
Кількість жертв урагану "Харві" в США зросла до 47 осіб. Про це повідомляє CNN.
Згідно інформації, екстрені служби продовжують операцію з порятунку людей і пошуку тих, що вижили. Раніше повідомлялося про 39 загиблих.
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Як повідомляв УНІАН, ураган «Харві» обрушився на тихоокеанське узбережжя в Техасі в ніч на суботу, 26 серпня. Згодом повідомлялося, що він ослаб до категорії тропічного шторму.
Станом на 29 серпня, за даними Посольства України в США, громадян України немає серед постраждалих і загиблих в результаті урагану.
"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останніх 12 років, з тих пір, як в 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули близько 1800 осіб.
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