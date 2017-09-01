Кількість жертв урагану "Харві" у США зросла до 47 осіб

10:36, 1 вересня 2017
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Екстрені служби продовжують операцію з порятунку людей і пошуку тих, хто вижив.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Харві" в США / REUTERS

Кількість жертв урагану "Харві" в США зросла до 47 осіб. Про це повідомляє CNN.

Згідно інформації, екстрені служби продовжують операцію з порятунку людей і пошуку тих, що вижили. Раніше повідомлялося про 39 загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, ураган «Харві» обрушився на тихоокеанське узбережжя в Техасі в ніч на суботу, 26 серпня. Згодом повідомлялося, що він ослаб до категорії тропічного шторму.

Станом на 29 серпня, за даними Посольства України в США, громадян України немає серед постраждалих і загиблих в результаті урагану.

"Харві" став найбільш руйнівним на території США за останніх 12 років, з тих пір, як в 2005 році на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули близько 1800 осіб.

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