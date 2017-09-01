На Суматрі стався потужний землетрус: люди в паніці залишали будинки

11:18, 1 вересня 2017
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Під час землетрусу в будинках розгойдувалася меблі. У деяких районах люди в паніці залишали свої будинки.

Flickr/ Matt Katzenberger
Загрози цунамі не виникло / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів індонезійського острова Суматра, повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 72 км на північний схід від містечка Муару-Сиберут. Осередок стихії залягав на глибині 45 км. Коливання земної кори були зафіксовані 31 серпня о 17:06 за Грнвичу. Загрози цунамі не виникло.

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Підземні поштовхи відчувалися на Суматрі. У будинках розгойдувалася меблі. У деяких районах люди в паніці залишали свої будинки.

Відлуння землетрусу також докотилися до Сінгапур і Куала-Лумпур, які знаходяться на схід від острова.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв урагану "Харві" в США зросла до 47 осіб. За даними Посольства України в США, громадян України немає серед постраждалих і загиблих в результаті урагану.

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