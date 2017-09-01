Погода на вихідні: в Україні потеплішає, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, в ці вихідні в Україні буде тепло, в західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +13°, вдень +23°. У неділю гроза, +17°...+25°.
У Львові завтра буде мінлива хмарність, вночі +11°, вдень +19°. У неділю дощ, +9°...+17°.
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +26°, без опадів. У неділю вночі +11°, вдень +19°, пройде дощ.
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У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +15°...+25°. У неділю до +29° з мінливою хмарністю.
Одеситам на вихідних обіцяють ясну погоду. У суботу температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +18°...+26°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +11°, вдень +19°. У неділю +13°...+24°, мінлива хмарність.
У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю сонячно, температура повітря +15°...+25°.
У Сімферополі завтра буде сонячно, +12°...+25°. В неділю буде ясна погода, температура +14°...+30°.
У Маріуполі в суботу буде хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +21°. У неділю сонячно, температура до +24°.
У Краматорську в суботу пройде невеликий дощ, температура вночі +11°, вдень +18°. У неділю температура до +24°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра також пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +18°. У неділю +12°...+24°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю сонячно, вночі +5°, вдень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°. В неділю теж буде хмарно, вночі +8°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура вдень +17°, можливий дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +25°, у неділю пройде дожь, температура повітря +8° ...+19°.
У Затоці В суботу практично безхмарно, температура вночі +20°, вдень до +27°. У неділю ясно, до +25°.
У Бердянську в суботу буде хмарно, температура +16° ...+21°. В неділю буде сонячно, температура до +25°.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°