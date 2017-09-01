Серпень у Києві був на 3,8° теплішим за кліматичну норму

13:02, 1 вересня 2017
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Середньомісячна температура повітря серпня в Києві склала +22,4°, що перевищила кліматичну норму на 3,8°.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Холодне було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилася до + 8,4 ° С, а тепле - 4 серпня, коли максимальна температура досягла + 34,7 ° С. Всього протягом 16 днів температура повітря перевищувала 30 ° С. В серпні було зареєстровано два температурних рекорди.

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Протягом місяця в Києві випало 57 мм опадів, що склало 83% кліматичної норми.

Нагадаємо, що згідно з даними Погода УНІАН, в ці вихідні в Україні буде тепло, в західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.

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