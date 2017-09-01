Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолодання

У вівторок, 5 вересня, до столиці України знову прийде похолодання.

В Україні буде йти дощ / Фото УНІАН

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Найближче синоптичне майбутнє для столиці. Перше вересня - сухе і помірно тепле, максимально +20 градусів. Вихідні будуть з сонцем і потеплінням до +26 градусів. Понеділок-вівторок періодичні дощі, з 5 вересня у Києві похолоднішає", - повідомила синоптик.

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При цьому вона зазначила, що вихідні будуть теплими і без опадів. Завтра в Києві до +24 градусів, у неділю до +26 градусів.

Нагадаємо, що згідно з даними Погода УНІАН, в ці вихідні в Україні буде тепло, в західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.