У Нігерії більше 100 тисяч людей покинули домівки через повінь

У район повені були направлені групи екстреного реагування. Даних про постраждалих в результаті повені поки немає.

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100 тисяч людей були змушені залишити домівки через повені в центральній частині Нігерії. Про це повідомляє видання Daily Maverick з посиланням на президента країни.

Повінь сталася в штаті Бенуэ на південно-сході Нігерії. За словами президента країни Мохаммада Бухарі, групи екстреного реагування були направлені в район повені.

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Даних про постраждалих в результаті повені поки немає.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 33 людини загинули, ще 19 постраждали при обваленні п'ятиповерхового житлового будинку через паводки у Мумбаї.