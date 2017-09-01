У Нігерії більше 100 тисяч людей покинули домівки через повінь

14:59, 1 вересня 2017
17
0

У район повені були направлені групи екстреного реагування. Даних про постраждалих в результаті повені поки немає.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

100 тисяч людей були змушені залишити домівки через повені в центральній частині Нігерії. Про це повідомляє видання Daily Maverick з посиланням на президента країни.

Повінь сталася в штаті Бенуэ на південно-сході Нігерії. За словами президента країни Мохаммада Бухарі, групи екстреного реагування були направлені в район повені.

На Суматрі стався потужний землетрус: люди в паніці залишали будинки

Даних про постраждалих в результаті повені поки немає.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 33 людини загинули, ще 19 постраждали при обваленні п'ятиповерхового житлового будинку через паводки у Мумбаї.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин