В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 1 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня на заході України буде хмарно, а на сході пройдуть дощі.

Центр
В Україні завтра переважно похмура погода / Центр

На сході України завтра пройдуть дощі, температура вдень до +22°. На півдні мінлива хмарність, температура до +29°.

На заході України буде хмарно. Температура повітря прогріється до +29°.

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У північних областях хмарно. Температура до +22°. У центрі України без опадів, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 2 вересня - пророка Самуїла. Збираються у зграї перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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