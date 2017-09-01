В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +29° (видеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня на заході України буде хмарно, а на сході пройдуть дощі.

В Україні завтра переважно похмура погода / Центр

На сході України завтра пройдуть дощі, температура вдень до +22°. На півдні мінлива хмарність, температура до +29°.

На заході України буде хмарно. Температура повітря прогріється до +29°.

Читайте також Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолодання

У північних областях хмарно. Температура до +22°. У центрі України без опадів, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 2 вересня - пророка Самуїла. Збираються у зграї перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.