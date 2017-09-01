У Києві завтра буде хмарно, вдень до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в столиці буде мінлива хмарність, без опадів, вдень до +22°.

Завтра в Києві буде хмарно / kyivcity.travel

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +11°. Вітер змінний, до 3.2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде о 19:41.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу, 2 вересня, в Україні незначно потеплішає, місцями пройдуть дощі.

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