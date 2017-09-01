У Києві завтра буде хмарно, вдень до +22°
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в столиці буде мінлива хмарність, без опадів, вдень до +22°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +11°. Вітер змінний, до 3.2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде о 19:41.
Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолодання
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 2 вересня, в Україні незначно потеплішає, місцями пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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