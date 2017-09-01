У Києві завтра буде хмарно, вдень до +22°

17:00, 1 вересня 2017
6
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в столиці буде мінлива хмарність, без опадів, вдень до +22°.

kyivcity.подорожі
Завтра в Києві буде хмарно / kyivcity.travel

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +11°. Вітер змінний, до 3.2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде о 19:41.

Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолодання

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 2 вересня, в Україні незначно потеплішає, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин