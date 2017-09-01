У Приельбруссі руйнівний сель заблокував туристів з 14 країн (фото, відео)
Селевими потоками також відрізані п'ять населених пунктів, в яких проживає майже шість тисяч осіб.
В ніч на 1 вересня в Кабардино-Балкарії, що входить до складу Російської Федерації, зійшли селеві потоки. Понад 500 людей опинилися відрізані селем в горах, повідомляють "РИА Новости".
"Відрізані 27 туристичних баз та 49 зареєстрованих тургруп, у складі яких понад 500 осіб, в тому числі 133 іноземця", - повідомили агентству в екстрених службах.
Крім росіян, заблокованими виявилися представники 14 країн, у тому числі США, Німеччини, Китаю, Польщі, Словенії та Малайзії.
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За даними влади Кабардино-Балкарії, потужний сель зійшов зі схилів ущелини Адыл-Су. Крім того, із-за проливних дощів піднявся рівень води в річці Баксан, в кількох місцях розмило федеральну дорогу Прохолодний - Азау і змило три пішохідних мости. Селевими потоками також відрізані п'ять населених пунктів, в яких проживає майже шість тисяч осіб.
У гірських районах Кабардино-Балкарії прогнозують сильний дощ і грозу, оголошено штормове попередження.
Як повідомляв УНІАН, число жертв урагану "Харві" в США зросла до 47 осіб. За даними Посольства України в США, громадян України немає серед постраждалих і загиблих в результаті урагану.
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