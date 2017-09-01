У США більше мільйона людей покинули свої будинки через шторм "Харві"

В окрузі Харріс штату Техас, 75% території були затоплені. Висота води в цьому районі досягає 45 сантиметрів.

Наслідки урагану "Харві" в США / REUTERS

В США більше мільйона людей були змушені покинути свої будинки через повені, викликані штормом "Харві". Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє агентство, в окрузі Харріс (штат Техас), населення якого становить 4,6 млн чоловік і який включає найбільше місто штату Х'юстон, 75% території були затоплені. Висота води в цьому районі досягає 45 сантиметрів. В штатах Техас і Луїзіана без електрики залишаються близько 160 тис. будинків.

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Як повідомляв УНІАН, кількість жертв урагану "Харві" в США зросла до 47 осіб. За даними Посольства України в США, громадян України немає серед постраждалих і загиблих в результаті урагану.