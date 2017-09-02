В Україну сьогодні прийдуть дощі і незначне потепління
Жителям окремих регіонів не варто забувати вдома парасольки.
Сьогодні, 2 вересня, в Україні очікується хмарна і тепла погода, опади прогнозують на Сході та Закарпатті, повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолоданняНа Заході буде сухо, дощитиме лише в Закарпатській області. Температура вночі коливатиметься від 9 до 12 градусів, в Ужгороді – до 14. Вдень повітря прогріється до 24-28 градусів.
На Півночі і в Центрі також без опадів. Вночі очікується близько 13 градусів тепла, а вдень – 20-24 градуси.
Найтепліше буде в південних областях – вночі 13-16 градусів, а вдень – до 28. Дощів тут сьогодні не прогнозують.
А в східних областях, на Дніпропетровщині Полтавщині очікується хмарна погода та дощі протягом всієї доби. Вночі термометри покажуть від 10 до 13 тепла, а вдень – 17-22.
У Києві В суботу без опадів. Вночі температура коливатиметься від 11 до 13 градусів, а вдень – від 22 до 24.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°