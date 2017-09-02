В Україну сьогодні прийдуть дощі і незначне потепління

09:49, 2 вересня 2017
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Жителям окремих регіонів не варто забувати вдома парасольки.

УНІАН
У Києві В суботу без опадів \ УНІАН

Сьогодні, 2 вересня, в Україні очікується хмарна і тепла погода, опади прогнозують на Сході та Закарпатті, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик розповіла, коли у Київ прийде чергове похолоданняНа Заході буде сухо, дощитиме лише в Закарпатській області. Температура вночі коливатиметься від 9 до 12 градусів, в Ужгороді – до 14. Вдень повітря прогріється до 24-28 градусів.

На Півночі і в Центрі також без опадів. Вночі очікується близько 13 градусів тепла, а вдень – 20-24 градуси.

Найтепліше буде в південних областях – вночі 13-16 градусів, а вдень – до 28. Дощів тут сьогодні не прогнозують.

А в східних областях, на Дніпропетровщині Полтавщині очікується хмарна погода та дощі протягом всієї доби. Вночі термометри покажуть від 10 до 13 тепла, а вдень – 17-22.

У Києві В суботу без опадів. Вночі температура коливатиметься від 11 до 13 градусів, а вдень – від 22 до 24.

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