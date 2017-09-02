Погода в Україні: захід накриють дощі, на південь повернеться спека

15:25, 2 вересня 2017
513
0

У Києві на завтра, 3 вересня, синоптики прогнозують вдень 25-27 градусів тепла, без опадів.

фото УНІАН
У столиці температура вночі становитиме 13-15°, а вдень 25-27° / фото УНІАН

Погода на більшості території України у неділю, 3 вересня, буде сухою та теплою, лиш на захід прийдуть дощі.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Неділенька буде теплою та сонячною. А на півдні навіть спекотною. Але на заході України почнуться дощі та похолодання, яке в понеділок загостриться", – зазначила вона.

Синоптик додала, що дощі в понеділок поширяться на Вінниччину та Одещину.

У Києві неділя та субота будуть теплими та без опадів, а ввечері у понеділок почнуться дощі і потім відчутно похолодає.

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на осінь: недовге "бабине літо", перші заморозки і "плюсовий" листопад

Прогноз погоди на неділю, 3 вересня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +20…+22

Рівне – +22…+24

Житомир – +25…+27

Вінниця – +27…+29

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +22…+24

Харків – +23…+25

Київ – +25…+27

Прогноз погоди на 3 вересня в областях України / фото Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 3 вересня в областях України / фото Укргідрометцентр

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин