Погода в Україні: захід накриють дощі, на південь повернеться спека
У Києві на завтра, 3 вересня, синоптики прогнозують вдень 25-27 градусів тепла, без опадів.
Погода на більшості території України у неділю, 3 вересня, буде сухою та теплою, лиш на захід прийдуть дощі.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Неділенька буде теплою та сонячною. А на півдні навіть спекотною. Але на заході України почнуться дощі та похолодання, яке в понеділок загостриться", – зазначила вона.
Синоптик додала, що дощі в понеділок поширяться на Вінниччину та Одещину.
У Києві неділя та субота будуть теплими та без опадів, а ввечері у понеділок почнуться дощі і потім відчутно похолодає.
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Прогноз погоди на неділю, 3 вересня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +20…+22
Рівне – +22…+24
Житомир – +25…+27
Вінниця – +27…+29
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +24…+26
Суми – +23…+25
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +22…+24
Харків – +23…+25
Київ – +25…+27
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°