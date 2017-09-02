Погода в Україні: захід накриють дощі, на південь повернеться спека

У Києві на завтра, 3 вересня, синоптики прогнозують вдень 25-27 градусів тепла, без опадів.

У столиці температура вночі становитиме 13-15°, а вдень 25-27° / фото УНІАН

Погода на більшості території України у неділю, 3 вересня, буде сухою та теплою, лиш на захід прийдуть дощі.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Неділенька буде теплою та сонячною. А на півдні навіть спекотною. Але на заході України почнуться дощі та похолодання, яке в понеділок загостриться", – зазначила вона.

Синоптик додала, що дощі в понеділок поширяться на Вінниччину та Одещину.

У Києві неділя та субота будуть теплими та без опадів, а ввечері у понеділок почнуться дощі і потім відчутно похолодає.

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Прогноз погоди на неділю, 3 вересня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +20…+22

Рівне – +22…+24

Житомир – +25…+27

Вінниця – +27…+29

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +22…+24

Харків – +23…+25

Київ – +25…+27