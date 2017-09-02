Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

21:19, 2 вересня 2017
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Внаслідок сильних злив буде формуватися значний місцевий стік.

Очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м / фото УНІАН
Очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м / фото УНІАН

Вночі з 2 на 3 вересня та 3 і 4 вересня у Закарпатській області пройдуть сильні дощі, місцями сильні зливи, грози.

У зв’язку з цим очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м (у межах корінних берегів), повідомляє Український гідрометцентр.

На Закарпатті сильні зливи призвели до значного підняття рівня води в річках

Внаслідок сильних злив формуватиметься значний місцевий стік, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках, у горах можливе утворення селей.

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