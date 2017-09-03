У Франції від удару блискавки на музичному фестивалі постраждали 15 людей

04:54, 3 вересня 2017
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Раптовий дощ змусив людей сховатися під тентом, через який проходило дерево.

weekend.perfil.com
Близько 150 осіб були евакуйовані / weekend.perfil.com

Принаймні 15 людей постраждали у результаті удару блискавки у Франції. Про це повідомляє France Info.

Інцидент стався на місцевому музичному фестивалі в комуні Азрай. Раптовий дощ змусив людей сховатися під тентом, через який проходило дерево. Після цього в дерево вдарила блискавка, внаслідок чого постраждали 15 осіб. При цьому двоє з потерпілих перебувають у важкому стані.

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Захід, як наголошується, довелося скасувати. Близько 150 осіб були евакуйовані.

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