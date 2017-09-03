У Києві з вівторка знову похолодає - синоптик
Тепло повернеться до столиці у неділю, 10 вересня.
У столиці в понеділок ще буде тепло, проте з вівторка очікується похолодання. Про це у Facebook попередила синоптик Наталка Діденко.
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"Киянам - для найближчих планів. У понеділок - тепло й гарно аж до вечора. Ввечері піде дощ. Задуватиме вітер", - написала вона.
В той же час Український гідрометцентр повідомляє, що 4 вересня в Києві очікується гроза.
"Завтра, 4 вересня, вранці та вдень у Києві очікується гроза", - йдеться у повідомленні гідрометцентру.
З вівторка-середи, як попередила Діденко, в Києві очікується похолодання, а потім знову потепління: "У вівторок похолодає до +18, +19 градусів. У середу - дощі й холодно. Потепліє відчутно з 10-11 вересня".
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