У Києві з вівторка знову похолодає - синоптик

17:25, 3 вересня 2017
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Тепло повернеться до столиці у неділю, 10 вересня.

В понеділок ввечері в Києві пройде дощ / фото УНІАН
В понеділок ввечері в Києві пройде дощ / фото УНІАН

У столиці в понеділок ще буде тепло, проте з вівторка очікується похолодання. Про це у Facebook попередила синоптик Наталка Діденко.

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"Киянам - для найближчих планів. У понеділок - тепло й гарно аж до вечора. Ввечері піде дощ. Задуватиме вітер", - написала вона.

В той же час Український гідрометцентр повідомляє, що 4 вересня в Києві очікується гроза.

"Завтра, 4 вересня, вранці та вдень у Києві очікується гроза", - йдеться у повідомленні гідрометцентру.

З вівторка-середи, як попередила Діденко, в Києві очікується похолодання, а потім знову потепління: "У вівторок похолодає до +18, +19 градусів. У середу - дощі й холодно. Потепліє відчутно з 10-11 вересня".

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