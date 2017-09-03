Україну накриють сильні дощі, грози і град
Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, град, пориви вітру та шквали 15-20 м / с.
Український гідрометцентр оголосив на понеділок, 4 вересня, штормове попередження. Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.
"4 вересня у західних областях сильні, вночі місцями дуже сильні дощі, вранці та вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі. Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, місцями град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.
Температура вночі 11-16 °, на узбережжі морів 18-20 °; вдень 22-27 °, у південній частині місцями 28-32 °, у західних областях 13-18 °.
Погода в Україні: захід накриють дощі, на південь повернеться спека
У Карпатах завтра дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м / с. Температура вночі 7-12 °, вдень 9-4 °.
А от у Харкові в понеділок без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
У Дніпрі 4 вересня ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15 °, вдень 26-28 °.
Раніше повідомлялося, що в Києві в понеділок ще буде тепло, але з вівторка очікується похолодання.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°