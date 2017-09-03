Україну накриють сильні дощі, грози і град

Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, град, пориви вітру та шквали 15-20 м / с.

В Україні оголошено штормове попередження / фото УНІАН

Український гідрометцентр оголосив на понеділок, 4 вересня, штормове попередження. Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.

"4 вересня у західних областях сильні, вночі місцями дуже сильні дощі, вранці та вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі. Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, місцями град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Температура вночі 11-16 °, на узбережжі морів 18-20 °; вдень 22-27 °, у південній частині місцями 28-32 °, у західних областях 13-18 °.

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У Карпатах завтра дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м / с. Температура вночі 7-12 °, вдень 9-4 °.

А от у Харкові в понеділок без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У Дніпрі 4 вересня ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15 °, вдень 26-28 °.

Раніше повідомлялося, що в Києві в понеділок ще буде тепло, але з вівторка очікується похолодання.