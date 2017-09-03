Прикарпаття накрила потужна гроза: у Микуличині випав град із перепелине яйце, Івано-Франківськ затопило (фото, відео)

21:40, 3 вересня 2017
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Град знищив урожай та пошкодив автомобілі, жителі побоюються сходження селевих потоків.

Засипаний градом двір у Микуличині / facebook.com/NashePrykarpattia/
Засипаний градом двір у Микуличині / facebook.com/NashePrykarpattia/

В Івано-Франківській області прокотилась потужна злива із грозою. Мешканці Микуличина повідомляють про град розміром із перепелине яйце, а в Івано-Франківську деякі вулиці затопило.

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"В селі Микуличин пройшла шалена гроза зі шквалистим вітром та градом! Саме град наробив найбільше лиха! Розміром в перепелине яйще він за 10 хвилин знищив весь урожай та садовину! А також пошкодив багато автомобілів! Місцеве населення очікує сходження селевих потоків", - повідомляють у групі "Наше Прикарпаття" у Facebook.

"Внаслідок зливи, що пройшла у Франківську, по вулиці Надрічній можна пересуватися хіба, що на човнах", - сказано на тій же сторінці.

Користувачі соцмереж діляться фото і відео з постраждалих від негоди населених пунктів.

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