В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +33° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 вересня в західних, центральних і південних областях пройдуть дощі.
Суха і сонячна погода сьогодні буде в східних областях. Вдень температура там прогріється до +30°. На півдні мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
На заході України також пройдуть дощі. Температура від +14° до +18°.
Україну накриють сильні дощі, грози і град
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +27°. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°.
За народним прогнозом, 4 вересня — Зенона, мученика. Понинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початкові павутинольоту. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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