В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +33° (карта)

08:00, 4 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 вересня в західних, центральних і південних областях пройдуть дощі.

УНІАН
Сьогодні у більшості областей пройдуть дощі / УНІАН

Суха і сонячна погода сьогодні буде в східних областях. Вдень температура там прогріється до +30°. На півдні мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

На заході України також пройдуть дощі. Температура від +14° до +18°.

Україну накриють сильні дощі, грози і град

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +27°. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°.

За народним прогнозом, 4 вересня — Зенона, мученика. Понинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початкові павутинольоту. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло.

Прогноз на 4 вересня / УНІАН
Прогноз на 4 вересня / УНІАН

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