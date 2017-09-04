В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +33° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 вересня в західних, центральних і південних областях пройдуть дощі.

Сьогодні у більшості областей пройдуть дощі / УНІАН

Суха і сонячна погода сьогодні буде в східних областях. Вдень температура там прогріється до +30°. На півдні мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

На заході України також пройдуть дощі. Температура від +14° до +18°.

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У північних областях мінлива хмарність. Температура до +27°. У центрі України пройдуть дощі з грозами, температура вдень до +26°.

За народним прогнозом, 4 вересня — Зенона, мученика. Понинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початкові павутинольоту. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло.

Прогноз на 4 вересня / УНІАН

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