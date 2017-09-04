У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +25°

08:30, 4 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 вересня у столиці пройде дощ, вдень до +25°.

У Києві сьогодні дощ з грозою / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві сьогодні дощ з грозою / Фото: Олексій Лимаренко

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +13°. Вітер південно-східний, до 6,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:15, а зайде о 19:37.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +33° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 вересня, в Україні пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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