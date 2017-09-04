У Лос-Анджелесі оголошено режим НС через лісові пожежі
Пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг, а погодні умови і високі температури збільшують шанс подальшого поширення вогню.
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун ввів в окрузі Лос-Анджелес надзвичайний стан через лісових пожеж на північ від однойменного міста. Про це повідомило CNN.
"Оскільки почався 1 вересня пожежа в окрузі Лос-Анджелес стрімкими темпами поширилася на тисячі акрів і триває, оскільки вогонь загрожує тисячам будинків та інших споруд і спричинив за собою евакуацію громадян, оголошую режим НС в окрузі Лос-Анджелес", - йдеться в заяві губернатора. Повідомляється, що загальна площа лісових пожеж біля Лос-Анджелеса досягла 3,5 тисячі гектарів, евакуйовані мешканці 700 будинків.
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За словами Брауна, пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг, а погодні умови і високі температури збільшують шанс подальшого поширення вогню. За даними телеканалу, в гасінні пожежі задіяні більше тисячі пожежників.
Як повідомляв УНІАН, в США більше мільйона людей залишили свої будинки через шторм "Харві". В окрузі Харріс штату Техас, 75% території опинилися затоплені.
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