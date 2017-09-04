В Україні через негоду знеструмлено 167 населених пунктів

Найбільше стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилося 73 села й містечка.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго / Фото УНІАН

Через дощі, грози й пориви вітру 167 населених пунктів у чотирьох областях залишились без електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилося 73 села й містечка, в Івано-Франківській області таких 51, у Тернопільській – 37, на Буковині – шість.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучені аварійні бригади обленерго, вказують рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 4 вересня пройдуть дощі з грозами.