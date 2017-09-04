На заході Канади почалися лісові пожежі: влада готується до масової евакуації

10:54, 4 вересня 2017
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Найбільші пожежі зараз зафіксовані в провінції Манітоба - їх площа вже перевищує 77 тисяч гектарів.

СТВ
З-за спекотної погоди та вітру полум'я швидко поширюється / CTV

Влада західної канадській провінції Британська Колумбія готуються до масової евакуації населення через лісові пожежі, що почалися в регіоні. Про це повідомляє телеканал CTV.

Ліси горять на півдні провінції в окрузі Пічленд, при цьому через спекотну погоду та вітер полум'я швидко поширюється. У суботу ввечері, за даними протипожежної служби Британської Колумбії, площа лісової пожежі тут оцінювалася в 100 га, а в неділю площа загоряння вже досягла 1 тис. га.

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На даний момент евакуйовані жителі 55 будинків населеного пункту Саммерленд. Жителі ще 300 будинків вже отримали наказ на евакуацію. Точне число проживаючих в них людей не повідомляється.

У суботу в провінції Саскачеван також з-за лісових пожеж були евакуйовані понад 2,3 тис. осіб. Найбільші пожежі зараз зафіксовано в провінції Манітоба - їх площа вже перевищує 77 тис. га. В цьому регіоні свої будинки покинули понад 5 тис. осіб. Для їх вивезення у тому числі використовувалися військово-транспортні літаки ВПС Канади.

Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі оголошено режим НС через лісові пожежі.

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