Погода на тиждень: захід заллє дощами, а у вихідні в Україну повернеться спека (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, в західних областях майже весь тиждень будуть йти дощі.

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Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на сході України буде ясна погода, без опадів. Температура підніметься до +27°. На захід України обрушаться сильні дощі та похолодання. Температура вдень не підніметься вище +18°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +25°, на півночі до +27°. На півдні – до +32°.

Прогноз на 4 вересня / УНІАН

У вівторок, 5 вересня, в Україні буде переважно без опадів. Дощі пройдуть тільки в північних областях. Температура опуститься до 21°. На півдні і сході збережеться тепла погода до +28°, в західних регіонах України +13°...+21°.

Прогноз на 5 вересня / УНІАН

В середу, 6 вересня, температура в Україні продовжить знижуватися. Найтепліше буде на півдні та сході України. Там температура повітря прогріється до +23°...+25°. Найхолодніше - на заході. Тут температура вдень знизиться до +15°.

Прогноз на 6 вересня / УНІАН

У четвер в північних, західних і центральних областях України пройдуть дощі. Найхолодніше буде у західних і північних областях, де температура вдень не підніметься вище +17°. Найтепліше буде на сході та півдні України. Удень +24° - +26°.

Прогноз на 7 вересня / УНІАН

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні трохи потеплішає. На півдні України возздух прогріється до +29°, в інших регіонах +18°...+26°.

Прогноз на 8 вересня / УНІАН

9 і 10 вересня в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів. У суботу вдень тепліше буде на півдні та сході України - до +28°, на решті території +22°...+27°. У неділю вдень в Україні від +23° до +30°.

Прогноз на 9 вересня / УНІАН

Прогноз на 10 вересня / УНІАН

Народний прогноз

4 вересня - Зенона, мученика. Повинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початку паутинолету. Якщо павутиння прилипає до рослин - до тепла.

5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема приморозків, то не буде і весь місяць. Летять журавлі низько на теплу зиму, високо - на холодну. Пізній падолист - на суху осінь.

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6 вересня, Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік.

7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - гострої зими є надія. За народними прикметами, якщо протягом літа грибів було багато, то зима буде довга.

8 вересня - Адріана і Наталії, мучеників. Ранок в цей день холодна - до ранньої і холодної зими. В цей день потрібно збирати горобину і калину. Хороший врожай горобини - до морозу. 8 вересня не опало листя берези і дуба - чекай суворої зими.

10 вересня - преподобного Мойсея, Мусія. Починається дубовий падолист. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде люта.

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