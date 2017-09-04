На Прикарпатті випав перший сніг (відео)

Негода на Прикрпатті принесла не тільки град, але і перший сніг.

Мокрий сніг спостерігали жителі села Микуличин / report.if

У неділю, 3 вересня, на Прикарпатті випав перший сніг. Про це пише "Фіртка".

За інформацією видання, мокрий сніг спостерігали жителі села Микуличин (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області).

Читайте також Погода на тиждень: захід заллє дощами, а у вихідні в Україну повернеться спека (карта)

"У Микуличині дощ з мокрим снігом тривав понад півгодини. Додамо, що до цього в Микуличин пройшла сильна гроза зі шквалистим вітром і градом", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франковскойй області прокотилася потужна злива з грозою. Мешканці Микуличина повідомляли про град розміром з перепелине яйце, а в Івано-Франківську затопило деякі вулиці.