На Прикарпатті випав перший сніг (відео)
Негода на Прикрпатті принесла не тільки град, але і перший сніг.
У неділю, 3 вересня, на Прикарпатті випав перший сніг. Про це пише "Фіртка".
За інформацією видання, мокрий сніг спостерігали жителі села Микуличин (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області).
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"У Микуличині дощ з мокрим снігом тривав понад півгодини. Додамо, що до цього в Микуличин пройшла сильна гроза зі шквалистим вітром і градом", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франковскойй області прокотилася потужна злива з грозою. Мешканці Микуличина повідомляли про град розміром з перепелине яйце, а в Івано-Франківську затопило деякі вулиці.
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