На Прикарпатті випав перший сніг (відео)

12:31, 4 вересня 2017
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Негода на Прикрпатті принесла не тільки град, але і перший сніг.

звіт.якщо
Мокрий сніг спостерігали жителі села Микуличин / report.if

У неділю, 3 вересня, на Прикарпатті випав перший сніг. Про це пише "Фіртка".

За інформацією видання, мокрий сніг спостерігали жителі села Микуличин (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області).

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"У Микуличині дощ з мокрим снігом тривав понад півгодини. Додамо, що до цього в Микуличин пройшла сильна гроза зі шквалистим вітром і градом", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франковскойй області прокотилася потужна злива з грозою. Мешканці Микуличина повідомляли про град розміром з перепелине яйце, а в Івано-Франківську затопило деякі вулиці.

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