У Лос-Анджелесі гасять найбільшу пожежу за всю історію міста (фоторепортаж)

13:15, 4 вересня 2017
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В окрузі Лос-Анджелес введено надзвичайний стан.

Лісову пожежу в Лос-Анджелесі / REUTERS
Лісову пожежу в Лос-Анджелесі / REUTERS

Мер Лос-Анджелеса назвав лісову пожежу, що спалахнула 1 вересня, найбільшою в історії міста, передає The Hill.

В окрузі Лос-Анджелес ввели надзвичайний стан.

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Пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг, а погодні умови і високі температури збільшують шанс подальшого поширення вогню. В гасінні пожежі задіяні більше тисячі пожежників.

Як повідомлялося, у ряді районів Лос-Анджелеса, а також передмістях Бербенке і Глендейлі була проведена евакуація.

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