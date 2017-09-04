У Лос-Анджелесі гасять найбільшу пожежу за всю історію міста (фоторепортаж)

В окрузі Лос-Анджелес введено надзвичайний стан.

Лісову пожежу в Лос-Анджелесі / REUTERS

Мер Лос-Анджелеса назвав лісову пожежу, що спалахнула 1 вересня, найбільшою в історії міста, передає The Hill.

В окрузі Лос-Анджелес ввели надзвичайний стан.

Читайте також Наслідки руйнівного урагану Харві показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Пожежа призвела до закриття автомагістралей та місцевих доріг, а погодні умови і високі температури збільшують шанс подальшого поширення вогню. В гасінні пожежі задіяні більше тисячі пожежників.

Як повідомлялося, у ряді районів Лос-Анджелеса, а також передмістях Бербенке і Глендейлі була проведена евакуація.