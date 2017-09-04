Тайфун досяг узбережжя провінції Гуандун в неділю ввечері, приносячи з собою шквалистий вітер, який досягає двадцяти метрів в секунду.

Влада Китаю евакуювала із зони лиха близько 70 тисяч осіб / china.org

На Китай обрушився потужний тайфун "Мавар". В результаті удару стихії на південному сході Китаю почалися повені, повідомляє Aljazeera.

Тайфун досяг узбережжя провінції Гуандун в неділю ввечері, приносячи з собою шквалистий вітер, який досягає двадцяти метрів в секунду.

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У містах Чжухай, Чжуншань, Дунгуань і Шеньчжень влада оголосила найвищий "червоний" рівень тривоги у зв'язку з можливими повенями. Влада міста Чжухай розпорядилися закрити всі школи через безперервне зливи.

Всього влада Китаю евакуювала із зони лиха близько 70 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, в Лос-Анджелесі гасять найбільшу лісову пожежу за всю історію міста.