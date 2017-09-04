Українська Венеція: на Прикарпатті сильна злива підтопила десятки будинків (фото, відео)
У неділю потужна злива за три години затопила Івано-Франківськ. Сьогодні вранці вода відступила, але на даний час знову почалася сильна злива.
У неділю потужна злива за три години затопила Івано-Франківськ так, що вода піднялася на півтора метра. Підтоплено десятки приватних будинків і магазинів, йдеться в сюжеті "ТСН".
Сьогодні вранці вода відступила, але в даний час знову почалася сильна злива. Синоптики запевняють, що вчорашня ситуація повториться не має. До того ж додають, що за три години вчорашньої зливи випала тритижнева норма води. Епіцентром негоди став саме центр міста і зливова каналізація з такою кількістю води не справляється, тому дороги перетворилися на річки.
Городяни сьогодні продовжують рахувати збитки. Точної інформації поки немає.
"Вчора страшне було: я з друзями застряг в супермаркеті. Як у фільмі жахів: з-під плитки почала текти вода, на другому поверсі прорвало стелю. І люди не могли ні пройти далі, ні вийти з нього з-за негоди. Таксі не відповідало. Маршрутки не їздили", - розповідає свідок зливи.
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Рятувальники та комунальники за вчора відкачали воду з підвалів півсотні затоплених будинків. Крім того, витягли півтора десятка автомобілів, які потонули на вулицях міста. До того ж після того, як вода відступила, було знайдено велику кількість номерних знаків і сьогодні розшукують їх власників.
Зараз у місті не працює велика кількість світлофорів. Були проблеми на деяких маршрутах і з тролейбусами.
Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області вчора прокотилася потужна злива з грозою.
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