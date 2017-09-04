Синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде спека
Найтепліше буде у східних і південних областях України.
На початку цього тижня в Україні похолодає, а от на вихідні українців знову порадує спекотна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
5 вересня похолодання охопить захід, північ і частину центру України, а саме Вінницьку область. Температура повітря протягом дня знизиться до 13-19 градусів тепла. Особливо холодно буде вночі в західних областях до + 7... +12 градусів.
Найтепліше буде у східних і південних областях України. Тут очікується + 22... +28 градусів.
Дощі можливі на заході та півночі. В цілому завтра без опадів.
"У Києві 5 вересня похолодає до + 17... +19 градусів, дощ серйозний навряд чи буде, хіба що парочка крапель. Однак нічого суттєвого", - повідомила синоптик.
Чергове потепління прийде в вихідні, зазначила вона.
Як повідомляла Погода-УНІАН, в західних областях майже весь тиждень будуть йти дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°