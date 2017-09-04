Синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде спека

Найтепліше буде у східних і південних областях України.

Чергове потепління прийде в вихідні / УНІАН

На початку цього тижня в Україні похолодає, а от на вихідні українців знову порадує спекотна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

5 вересня похолодання охопить захід, північ і частину центру України, а саме Вінницьку область. Температура повітря протягом дня знизиться до 13-19 градусів тепла. Особливо холодно буде вночі в західних областях до + 7... +12 градусів.

Найтепліше буде у східних і південних областях України. Тут очікується + 22... +28 градусів.

Дощі можливі на заході та півночі. В цілому завтра без опадів.

"У Києві 5 вересня похолодає до + 17... +19 градусів, дощ серйозний навряд чи буде, хіба що парочка крапель. Однак нічого суттєвого", - повідомила синоптик.

Чергове потепління прийде в вихідні, зазначила вона.

Як повідомляла Погода-УНІАН, в західних областях майже весь тиждень будуть йти дощі.