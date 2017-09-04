В Україні завтра хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі, температура до +28° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні буде хмарно, на півночі пройдуть дощі.
На сході України завтра мінлива хмарність, температура вдень до +28°. На півдні також мінлива хмарність, температура до +27°.
На заході України буде хмарно. Температура вдень +13°... +21°.
Погода на тиждень: захід заллє дощами, а у вихідні в Україну повернеться спека (карта)
У північних областях пройдуть дощі. Температура до +21°. У центрі України хмарно з проясненнями, місцями можливі дощі. Температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема приморозків, то не буде і весь місяць. Летять журавлі низько на теплу зиму, високо - на холодну. Пізній падолист - на суху осінь.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°