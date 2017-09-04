У Києві завтра буде хмарно, вдень до +20°

17:00, 4 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, вдень до +20°.

holy-mozart.livejournal.com
У столиці завтра хмарно з проясненнями / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер переважно північно-західний, до 5.5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:17, а зайде в 19:35.

Погода на тиждень: захід заллє дощами, а у вихідні в Україну повернеться спека (карта)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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