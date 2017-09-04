У Києві завтра буде хмарно, вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, вдень до +20°.

У столиці завтра хмарно з проясненнями / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер переважно північно-західний, до 5.5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:17, а зайде в 19:35.

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Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

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