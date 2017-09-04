"Бабине літо" та похолодання в Україні: синоптики дали прогноз погоди на вересень

Синоптики сходяться на думці, що перший місяць осені буде комфортним, без різких перепадів температури.

У вересні температура буде у межах норми / фото УНІАН

Заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зазначила, що у вересні температура буде в межах норми по всій території України, передає Meteoprog.

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Середньомісячна температура складе +17...+20. Вже з початку місяця слід очікувати зниження температури, сильне пониження буде у середині місяця, але зате в кінці місяця температура підвищиться, настане "бабине літо".

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в цілому осінь буде теплою з рясними опадами, із середини листопада легкі морози й сніг.

Зазначається, що абсолютний мінімум температури зафіксовано в 1916 р. і 1977 - 7,2° в Луганську і в Гуляйполі. Абсолютний максимум температури +38,5° спостерігався в 1946 році в місті Ішунь.

Як повідомляла Погода УНІАН, на початку цього тижня в Україні похолодає, а от на вихідні українців знову потішить спекотна погода.