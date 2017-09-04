Україна у полоні негоди: захід вже накрили дощі та шквали, вони насуваються на всю країну (відео)

В Україні стрімко псується погода. Дощі і шквали прогнозують синоптики в усій країні.

Першими стихію відчули на заході. Там позаливало міста, а град розміром із перепелине яйце вкрив землю суцільним шаром, йдеться в сюжеті ТСН.

Злива, шквал та град - таку картину застали напередодні ввечері мешканці Рівного на околиці міста. "Дерева колихало так, що я думала повириває з корінням, потім сипнув град, тарахкотіло у вікна так, що я думала, що шибки повилітають", - кажуть містяни.

Потоки води та величезна кількість льоду рухалися, як річка. Коли негода вщухла, лід укрив землю, наче взимку.

На одній з центральних вулиць Рівного рух заблокували повалені дерева. Рятувальникам довелося розчищати два кілометри шляху. Через дерево, яке впало на дорогу, був ускладнений рух і на трасі в напрямку Луцька.

На Івано-Франківськ за три вечірні години напередодні вилилась тритижнева норма дощу. Дощова каналізація з такою кількістю води не впоралася. Подекуди не витримали люки – вода їх зірвала. Міські вулиці перетворилися на річки. Люди ходили по коліна у воді.

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Через негоду половина Івано-Франківська застрягла у заторах. Деякі автівки глохли посеред дороги, яка перетворилась на річку - у пік негоди води тут було майже півтора метри.

На ранок злива вщухла, комунальники прибрали бруд, який назбирався на тротуарах. А містяни згадували, як їх заблокувала стихія.

"Вчора страшне було: я з друзями застряг у супермаркеті. Як у фільмі жахів: з-під плитки почала текти вода, на другому поверсі прорвало стелю. І люди не могли ні далі пройти, ні вийти з нього через негоду", - розповів місцевий мешканець.

Напередодні на Прикарпатті поблизу Микуличина град всього за 10 хвилин понищив усю городину. А на дорозі поблизу Яремчі, якою подорожують туристи, через стихію дерево частково заблокувало рух.

Синоптики попереджають: майже по всій Україні сьогодні можуть бути сильні дощі. А на заході країни знову слід очікувати шквальний вітер та град.