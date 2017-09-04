Київську область до кінця доби засипле градом

Негода насувається й на територію Київської області, попереджають синоптики.

Град вже випав на заході України / фото УНІАН

До кінця доби 4 вересня у західних областях прогнозуються грози. Про це передає ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

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Також подекуди на заході країни очікується град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с. "На території Київської області до кінця доби 4 вересня місцями град", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, першими удар негоди в Україні відчули на заході. Там позаливало міста, а град розміром із перепелине яйце вкрив землю суцільним шаром.